Gallup Korea: Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина вырос до 48%

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С наступлением нового года рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина увеличился на 3%, составив - 48% Об этом сообщило агентство Gallup Korea, подведя итоги опроса, проведённого с 8 по 10 января среди тысячи жителей разных регионов страны. Отрицательная оценка снизилась на 2%, составив 44%. Среди плюсов в работе главы государства отмечаются улучшение межкорейских отношений, усердие в работе, усилия в сфере соцобеспечения, активная внешняя политика. Среди недостатков респонденты отметили недостаточные меры по решению экономических и других проблем, чрезмерно мягкую политика в отношении КНДР, нехватку рабочих мест и повышение МРОТ. Уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро составил 40%, оппозиционной партии Свободная Корея - 16%, партии Справедливости – 9%, партии Справедливого будущего - 7%, партии Демократии и мира - 1%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±3,1% при уровне достоверности 95%.