Премьер-министр Японии вновь изъявил желание встретиться с лидером КНДР

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в очередной раз выразил желание встретиться с северокорейским лидером Ким Чон Ыном. 10 января в Лондоне после совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй он, в частности, сказал, что должен встретиться с председателем госсовета КНДР Ким Чон Ыном. Коснувшись возможности проведения двустороннего саммита, Синдзо Абэ заявил, что обмен мнениями ведётся по различным каналам. При этом он не стал озвучивать более подборную информацию, объясняя это возможностью влияния на переговорный процесс. В июне прошлого года японские СМИ сообщали о том, что Синдзо Абэ дал указание профильным ведомствам заняться вопросом организации саммита с целью решения проблемы японцев, похищенных северокорейскими спецслужбами. Также в ноябре прошлого года СМИ сообщали о переговорах представителей КНДР и Японии, проходивших в режиме строгой секретности в Монголии.