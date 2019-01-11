В праздник Нового года по лунному календарю корейцы потратят в среднем 366 долларов

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В выходные дни по случаю праздника Нового года по лунному календарю работающие южнокорейцы намерены потратить в среднем 366 долларов. На это указывают результаты анализа, проведённого сайтами JobKorea и Albamon, которые специализируются на вопросах трудоустройства. Эксперты провели опрос среди 1.217 человек. Среди студентов показатель составил 107 долларов. Предполагаемые расходы у людей, состоящих в браке, в два раза выше, чем у тех, кто пока не создал семью. Между тем, около половины из указанных 366 долларов корейцы намерены раздать в качестве подарков младшим родственникам. Среди людей старше 50 лет соответствующий бюджет составил 320 долларов.