Возобновление межкорейского экономического сотрудничества возможно при определённых условиях

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Для возобновления работы Кэсонского индустриального комплекса и туристических поездок в горы Кымгансан необходимо найти такой способ сотрудничества, при котором в КНДР не будут поступать крупные наличные средства. Об этом заявил журналистам представитель правительства РК. По его словам, это связано с необходимостью освобождения двух вышеуказанных проектов из-под антисеверокорейских санкций. Таким образом, отмечается необходимость обсуждения плана введения системы натуральной оплаты труда северокорейских рабочих в Кэсоне. На вопрос о том, могут ли США использовать данный вопрос в переговорах с КНДР представитель заявил, что «сделка» вполне возможна. При этом он напомнил о большом количестве задач, которые нужно будет решить на этом пути.