В Камбодже умерли две южнокорейские студентки

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В Камбодже в результате пищевого отравления умерли две южнокорейские студентки. 7 января они прибыли в Камбоджу в составе волонтёрской группы из 19 человек от медицинского отделения университета Конъян. На следующий день у девушек отмечались сильная тошнота и другие симптомы отравления. Через некоторое время обе студентки, использовавшие одну комнату в отеле, умерли. Стало известно, что накануне они вышли за пределы отеля, выпили пива и поели пиццу Как полагают, они употребляли некий сырой продукт. Состояние здоровья остальных студентов нормальное. В связи с данной трагедией вся группа вернулась на родину, отменив программу. В настоящий момент члены группы проходят медицинское обследование. Посольство РК в Камбодже намерено выяснить точную причину гибели студенток.