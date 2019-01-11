В РК активно развивается киберспорт

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В РК сохраняется рост сферы киберспорта. В докладе министерства культуры, спорта и туризма, а также Корейского центра развития культурного контента, представленном 11 января, по состоянию на 2017 год объём отечественной отрасли электронного спорта составил 87 тыс. долларов. Это на 4,2% больше по сравнению с предыдущим годом. Значительный рост был отмечен в период с 2015 года. По данным аналитического агентства Newzoo, на РК приходится 13,1% мирового рынка киберспорта. Среднегодовой доход южнокорейских профессиональных киберспортсменов по состоянию на 2018 год составила 156,9 тыс. долларов. Это на 80% выше, чем в предыдущем году. Такой рост связан с увеличением профессиональных команд, которые привлекают иностранные инвестиции. Кроме того, растёт конкуренция при привлечении лучших игроков.