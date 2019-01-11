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Политика

Президент РК Мун Чжэ Ин пригласил министров на ужин

Write: 2019-01-11 15:31:55Update: 2019-01-11 15:47:08

Президент РК Мун Чжэ Ин пригласил министров на ужин

Photo : YONHAP News

10 января после традиционной новогодней пресс-конференции  президент РК Мун Чжэ Ин на ужин девять министров – членов правящей Демократической партии Тобуро. Среди них вице-премьер по социальным вопросам, министр образования Ю Ын Хе, министр административного управления и безопасности Ким Бу Гём,  министр морского и рыбного хозяйства Ким Ён Чху,  министр сухопутных территорий и транспорта Ким Хён Ми и другие. На мероприятии также присутствовали вновь назначенные глава администрации президента Но Ён Мин и главный секретарь президента по общим вопросам Кан Ги Чжон. 11 января представитель администрации Ким Ый Гём заявил, что данная встреча была приурочена к наступлению Нового года и обсуждению текущих вопросов. Было подчёркнуто, что это мероприятие было организовано в рамках поддержания диалога между партией, правительством и администрацией. 
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