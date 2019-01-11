Президент РК Мун Чжэ Ин пригласил министров на ужин

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10 января после традиционной новогодней пресс-конференции президент РК Мун Чжэ Ин на ужин девять министров – членов правящей Демократической партии Тобуро. Среди них вице-премьер по социальным вопросам, министр образования Ю Ын Хе, министр административного управления и безопасности Ким Бу Гём, министр морского и рыбного хозяйства Ким Ён Чху, министр сухопутных территорий и транспорта Ким Хён Ми и другие. На мероприятии также присутствовали вновь назначенные глава администрации президента Но Ён Мин и главный секретарь президента по общим вопросам Кан Ги Чжон. 11 января представитель администрации Ким Ый Гём заявил, что данная встреча была приурочена к наступлению Нового года и обсуждению текущих вопросов. Было подчёркнуто, что это мероприятие было организовано в рамках поддержания диалога между партией, правительством и администрацией.