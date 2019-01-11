Мун Чжэ Ин указал на необходимость изменения системы выборов

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Президент РК Мун Чжэ Ин указал на необходимость изменения избирательного законодательства с учётом воли народа. Об этом он заявил 11 января на встрече с представителями парламентской фракции от правящей Демократической партии Тобуро, в том числе с лидером фракции Хон Ён Пхё. Он отметил, что система распределения парламентских мест по пропорциональному представительству по округам была в списке его предвыборных обещаний. Он призвал к более активному обсуждению реформирования системы выборов. Мун Чжэ Ин также сказал Хон Ён Пхё о намерении закрепить и активизировать работу постоянной переговорной платформы представителей политических партий и правительства. Он призвал в кротчайшие сроки организовать второе заседание участников платформы. В ходе первой встречи в ноябре прошлого года стороны договорились сотрудничать в принятии законопроектов, касающихся жизни населения, а также в реформировании системы выборов в сторону расширения представительности и пропорциональности. Президент также призвал парламентариев приложить усилия для активизации экономики и повышения уровня жизни народа, а также для реформирования органов власти.