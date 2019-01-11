Представители РК и Японии в переговорах по ядерной проблеме СК провели телефонный разговор

11 января представители РК и Японии в переговорах по ядерной проблеме КНДР провели телефонный разговор, обменявшись мнениями по вопросам полной денуклеаризации Корейского полуострова. По данным МИД РК, во второй половине дня спецпредставитель МИД РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун обсудил с директором департамента Азии и Океании МИД Японии Кэндзи Канасуги возможности сотрудничества по ситуации вокруг денуклеаризации, а также в налаживании режима прочного мира. Стороны также затронули новогоднее обращение северокорейского лидера Ким Чон Ына, его визит в Пекин и ситуацию с продвижением второго саммита КНДР и США. Данный телефонный разговор состоялся по предложению Японии.