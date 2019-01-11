Томас Охеа Кинтана призвал КНДР к диалогу по вопросу прав человека

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В этом году КНДР должна начать диалог по вопросу прав человека. Об этом 11 января в ходе пресс-конференции заявил специальный докладчик ООН по правам человека в СК Томас Охеа Кинтана, прибывший в Сеул 7 января с целью сбора информации для подготовки очередного доклада. Он призвал КНДР начать диалог по этой теме и приложить усилия для обеспечения доверия, отметив, что 2019 год может стать началом новой эпохи в вопросе прав человека в КНДР. В течение предыдущего года Кинтана отмечал положительные перемены в СК. Однако после встреч с представителями южнокорейского правительства и гражданских организаций, а также с северокорейскими беженцами он пришёл к выводу о том, что ситуация в КНДР на самом деле не изменилась. Обращаясь к СБ ООН и отдельным странам, которые ввели санкции против КНДР, Томас Охеа Кинтана указал, что нужно не допустить отрицательного влияния на простых северян. Он также заявил, что санкционные меры должны оказывать помощь в осуществлении встреч разделённых семей и других гуманитарных действий, значимых в вопросе прав человека. По словам Кинтана, нельзя, чтобы санкции стали препятствием в реализации гуманитарных проектов сотрудничества.