РК и Азербайджан подписали рамочное соглашение о безвозмездной помощи

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11 января в Баку между правительствами РК и Азербайджана было подписано рамочное соглашение о безвозмездной помощи. Документ подписали посол РК в Азербайджане Ким Дон Оп и министр экономики Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев. В соглашении говорится о намерении южнокорейской стороны оказывать помощь Азербайджану в рамках программ по повышению квалификации местных специалистов, отправки в республику экспертов, а также через предоставление оборудования и материалов в различных совместных проектах по развитию. Азербайджанская сторона обязуется обеспечить освобождение от налогов и предоставление особых льгот относительно южнокорейской помощи. В местном посольстве РК сообщили, что данное соглашение создало законную платформу стабильного продвижения проектов сотрудничества в развитии в Азербайджане.