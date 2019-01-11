41% микропыли в РК приходит из Китая

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Телерадиокомпания KBS получила данные по микропыли, которые в прошлом году китайская сторона отказалась публиковать. Анализ этих данных за 2013 год показал, что 46% микропыли в РК появляются непосредственно на территории страны. 41% приходится на Китай, а остальные 13% на КНДР. В другом китайском докладе 2006 года об итогах совместного с РК и Японией исследования китайские власти подтверждают факт влияния КНР на проблему микропыли в РК. В нём указывается, что выше 40% сульфатов и нитратов, содержащихся в микропыли на территории РК, приходятся на Китай. Эти данные имеют высокий уровень достоверности, так как являются результатом совместных исследований РК, Китая и Японии, проводившихся с 2000 года. Однако Китай изменил позицию, выразив недоверие к данным южнокорейской стороны, указывая на то, что они указывают на объёмы выбросов загрязняющих веществ в 2010 году и не отражают улучшений в этом вопросе после 2013 года. Но южнокорейские учёные продолжают настаивать на том, что КНР оказывает значительное влияние на усугубление проблемы микропыли в РК. Профильные ведомства двух стран намерены во второй половине этого года представить результаты новых исследований, в которых применялись последние данные о выбросах загрязняющих веществ в Китае.