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Экономика

В РК стоимость бензина снизилась до минимальной за 34 месяца отметки

Write: 2019-01-12 14:37:38Update: 2019-01-12 14:44:30

В РК стоимость бензина снизилась до минимальной за 34 месяца отметки

Photo : YONHAP News

В РК стоимость бензина снизилась до минимальной с марта 2016 года отметки. По данным Корейской государственной нефтяной корпорации, во вторую неделю января цены на бензин упали на 20,1 воны за литр по сравнению с прошлой неделей, составив 1.355 вон или 1.21 доллара.  Дизельное топливо упало в цене  на 19,5 вон, и его средняя стоимость составила 1253 воны или 1,12 доллара за литр. Это также самая низкая отметка с августа 2017 года. Самая высокая средняя цена на бензин оказалась в Сеуле, составив 1.475 вон или 1,32 доллара. Однако в столице есть заправочные станции с показателем ниже 1.300 вон. Самая низкая цена в Пусане – 1.309 вон или 1,17 доллара. В корпорации отмечается, что мировые цены на нефть выросли на фоне улучшения инвестиционных настроений и положительной оценки первых торговых консультаций США и Китая, но в РК цены на нефтепродукты продолжат снижаться, учитывая прежнее снижение закупочных цен.
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