Количество долгосрочных безработных в РК впервые превысило 150 тыс. человек

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В прошлом году количество безработных в РК составило 1 млн 73 тыс. человек. Из них 154 тыс. человек это те, кто не может найти работу более полугода, то есть долгосрочные безработные. Об этом сообщило в понедельник Национальное статистическое управление. Число долгосрочных безработных увеличилось на 9 тыс. человек в годовом исчислении. Кроме того, данный показатель оказался самым большим с 2000 года, впервые превысив 150 тыс. человек. Если общее количество безработных выросло на 4,9%, то долгосрочных безработных - на 6%. Это указывает, что проблема безработицы усугубляется не только в количественном, но и в качественном отношении.