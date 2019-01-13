Realmeter: Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина восстанавливается

Photo : YONHAP News

Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина продолжает рост две недели подряд. Как свидетельствуют результаты опроса, проведённого с 7 по 11 января агентством Realmeter среди 2,5 тыс. жителей разных регионов страны, он составил 49,6%, что на 3,2% выше, чем на предыдущей неделе. Отрицательно оценивают деятельность президента 44,8% опрошенных, что на 3,4% меньше, чем неделю назад. Рост рейтинга главы государства обусловлен повышением его внимания к проблемам национальной экономики. Уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро составил 40,1%, партии Свободная Корея - 23,9%, партии Справедливости – 9,1%, партии Справедливого будущего – 6,4%, партии Демократии и мира – 2,2%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 2 % при уровне достоверности 95%.