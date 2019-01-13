В марте в РК прибудут первые два истребителя F-35A из общего заказа на 40 машин

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В конце марта этого года в РК прибудут два из шести американских истребителей F-35A, полученных южнокорейскими военными из общего заказа в 40 истребителей. После завершения всех процедур одобрения со стороны профильных ведомств двух стран шесть машин были переданы южнокорейской стороне на базе ВВС США Люк в штате Аризона. Два самолёта будут доставлены в РК в конце марта. После этого они пройдут процедуру проверки и в мае-апреле поступят на вооружение. Решение о приобретении 40 истребителей F-35A было принято комитетом по оборонному развитию в марте 2014 года. Сумма контракта составляет 6 млрд 600 млн долларов.