8 из 10 южнокорейских компаний считают, что повышение МРОТ окажет отрицательное влияние на наём работников

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В 8 из 10 южнокорейских компаний считают, что повышение МРОТ в этом году окажет отрицательное влияние на наём новых работников. В ходе опроса, проведённого интернет-порталом по трудоустройству Saramin среди руководителей 906 компаний, вышеуказанный ответ дали 77% респондентов. Среди малых и средних компаний отметка составила 78,6%, среди крупных предприятий - 66,7%. В сфере ресторанного бизнеса проблемы, связанные с МРОТ, отметили 94,4% опрошенных. Далее следуют нефтехимическая отрасль - 90,9%, сфера услуг - 81,7%, производственная отрасль - 81%. Гораздо меньший показатель отмечен в сфере финансов и страхования -55,6%.