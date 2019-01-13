Средняя продолжительность рабочего времени сократилась на 1,3 часа в неделю

Photo : KBS News

В прошлом году средняя продолжительность рабочего времени в РК в сократилась на 1,3 часа неделю, составив 41,5 часа. Об этом сообщают в Национальном статистическом управлении. По этому показателю РК всё ещё опережает большинство стран ОЭСР. Показатель впервые опустился ниже 50 часов в 2002 году, после чего постоянно сокращался. Снижение длительности рабочего времени в прошлом году во многом связано с введением 52-часовой недели. В прошлом году более 53 часов в неделю работали 16,8%, что на 3,1% меньше, чем в предыдущем году. Несмотря на заметные улучшения, всё ещё наблюдается сильное отставание от развитых стран по этому показателю. Итоговая сравнительная таблица среди стран ОЭСР, которая составляется за годовой период, будет представлена к марту этого года.