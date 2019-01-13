Посол России в КНДР встретился с замминистра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи

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12 января посол России в КНДР Александр Мацегора встретился с заместителем министра иностранных дел СК Чхве Сон Хи, которая отвечает за контакты с США и проблему денуклеаризации. Об этом сообщается на странице российского диппредставительства в Facebook. Отмечается, что стороны обменялись информацией по текущим вопросам, в том числе по итогам визита северокорейского лидера Ким Чон Ына в Пекин. Были также затронуты пути урегулирования ядерной проблемы региона. Чхве Сон Хи отметила, что тактика и стратегия МИД КНДР в вопросе денуклеаризации полностью основаны на принципах, обозначенных руководителем страны Ким Чон Ыном в его новогодней речи. Это была вторая за короткое время встреча главы российского диппредставительства с Чхве Сон Хи. Предыдущая встреча имела место 7 января.