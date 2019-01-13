Япония пытается решить проблему жертв принудительной трудовой мобилизации

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9 января Япония направила в Сеул запрос о начале процедуры внешнеполитического разрешения спора по решению южнокорейского суда о выплате компенсаций корейским жертвам принудительной трудовой мобилизации. Данная процедура предусмотрена базовым договором об отношениях между Японией и Кореей от 1965 года. Японская сторона потребовала дать ответ на запрос в течение 30 дней. При этом в первом пункте третьей статьи договора срок ответа на запрос не указан. Южнокорейское правительство, между тем, намерено подробно рассмотреть данный вопрос. Однако южнокорейские власти заявляют, что не будут ограничиваться 30-дневным сроком, озвученным Японией в одностороннем порядке. В 2011 году обращалась с аналогичным запросом к Японии, но при этом срок ответа не устанавливался. Определение Японией ограниченного срока говорит о стремлении Токио обеспечить предлог для перехода к следующему этапу. Согласно базовому договору, если спор не удастся решить внешнеполитическим путём, вопрос переходит под юрисдикцию арбитражного комитета, который формируется с участием представителей третьей страны. Однако в Сеуле такой вариант не рассматривается. Но, если комитет не будет сформирован, то, согласно договору, возможно обращение в международный суд (ICJ).