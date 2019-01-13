Южнокорейский танкер стал причиной утечки СПГ у побережья китайской провинции Шаньдун

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В субботу у побережья китайской провинции Шаньдун произошла утечка сжиженного природного газа по вине южнокорейского танкера, который перевозил 1.850 тонн СПГ. Об этом сообщило 14 января Центральное телевидение Китая. Сообщается, что авария произошла 12 января примерно в 10.30 утра у побережья города Дунъина. Местные власти немедленно приступили к ликвидации последствий аварии. На танкере в момент аварии находились 15 членов экипажа – по пять граждан РК, Мьянмы и Индонезии. Информация о конкретных причинах утечки и её масштабах пока не поступала.