РК и КНР обсуждают вопросы FTA

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С 15 по 17 января в Пусане пройдёт третий раунд переговоров представителей РК и Китая по вопросу инвестиций и сферы услуг в рамках соглашения о свободной торговле (FTA). Об этом сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики РК. С обеих сторон в переговорах принимают участие около 40 человек, в том числе директор департамента политики свободной торговли министерства Ким Чон Иль и заместитель главы международного отдела министерства коммерции КНР Ян Чонвэй. Ожидается, что они обсудят ускорение процесса подготовки текста соглашения, а также способ и время переговоров по открытию рынков. Они затронут степень либерализации взаимной торговли, укрепление защиты инвесторов и другие важные вопросы.