Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Экономика

РК и КНР обсуждают вопросы FTA

Write: 2019-01-14 15:04:58Update: 2019-01-14 15:23:07

РК и КНР обсуждают вопросы FTA

Photo : KBS News

С 15 по 17 января в Пусане пройдёт третий раунд переговоров представителей РК и Китая по вопросу инвестиций и сферы услуг в рамках соглашения о свободной торговле (FTA). Об этом сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики РК. С обеих сторон в переговорах принимают участие около 40 человек, в том числе директор департамента политики свободной торговли министерства Ким Чон Иль и заместитель главы международного отдела министерства коммерции КНР Ян Чонвэй. Ожидается, что они обсудят ускорение процесса подготовки текста соглашения, а также способ и время переговоров по открытию рынков. Они затронут степень либерализации взаимной торговли, укрепление защиты инвесторов и другие важные вопросы. 
Список

Рекомендуем