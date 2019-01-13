КНДР потребовала возобновить межкорейское экономическое сотрудничество

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КНДР потребовала возобновления межкорейского экономического сотрудничества, подчеркнув важность расширения обмена между Югом и Севером. Такая позиция 14 января была озвучена в статье на северокорейском пропагандистском сайте Уриминжоккири. В ней подчёркивается, что от взаимного сотрудничества «наш народ» получит реальную выгоду. В статье также приводится часть новогоднего обращения северокорейского лидера Ким Чон Ына о готовности без каких-либо условий возобновить работу Кэсонского индустриального комплекса и туристических поездок в горы Кымгансан, учитывая сложное положение и желание южнокорейских компаний. Другое пропагандистское издание «Мэари» также указало, что, если бы экономическое сотрудничество Юга и Севера было более активным, то РК могла бы избежать нынешнего экономического кризиса.