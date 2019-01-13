Рост населения РК достиг нового минимума

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По состоянию на конец прошлого года численность населения РК составляла 51 млн 826 тыс. человек, а средний возраст южнокорейцев впервые составил 42 года. Об этом говорится в представленном 14 января докладе министерства административного управления и безопасности. Общая численность населения выросла на 0,09%, что является минимальным ростом за всё время сбора статистики. Отметка впервые упала ниже 1%. Данный показатель демонстрирует постоянное снижение с 2009 года. Количество граждан младше 50 лет сократилось, а старше - выросло. Доля граждан в возрасте до 9 лет впервые оказалась меньше половины населения от 50 до 59 лет, составив 49,9%. Численность людей старше 100 лет выросла с 17.800 человек в 2017 году до 18.790 человек в 2018 году. Доля граждан в возрасте старше 65 лет достигла 14,8% всей численности населения. Количество домохозяйств выросло на 1,9%, составив 22 млн 42 тыс. 900 семей. Прирост населения отмечен в шести городах и провинциях, в числе которых Сэчжон и Чечжудо. Отток из Сеула составил 91.800 человек.