В РК вновь введены экстренные меры по снижению уровня микропыли в атмосфере

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Экстренные меры по снижению уровня микропыли в атмосфере вводятся в РК третий день подряд, сообщили во вторник в министерстве экологии. Впервые система экстренных мер была введена в феврале 2017 года. На этот раз в Сеуле экстренные меры были приняты 13 января, а в семи других городах и провинциях страны - 14 января. Как и в предыдущие дни, с 6 часов утра до 9 часов вечера госучреждения ввели систему, которая предусматривает поочерёдное, в зависимости от даты, пользование автомобилями с номерными знаками, оканчивающимися на чётные и нечётные числа. В Сеуле сохранены ограничения на передвижение старых дизельных автомобилей весом более 2,5 тонн, зарегистрированных до 31 декабря 2005 года. Мощность теплоэлектростанций, выбрасывающих большие объёмы микропыли, ограничена до 80%. Обычно экстренные меры принимаются, если уровень микропыли в атмосфере превышает 50 микрограммов на кубометр, а на следующий день прогнозируется сохранение данного уровня. По состоянию на 14 января, в Сеуле показатель составил 122 микрограмма на кубометр, что является рекордной отметкой.