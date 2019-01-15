Командование ВС США в Японии назвало КНДР ядерной державой

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Командование вооружёнными силами США в Японии, наряду с Россией и Китаем, назвало КНДР ядерной державой. Об этом свидетельствует шестиминутное видео, выложенное в YouTube ещё 18 декабря прошлого года, которое было посвящено задачам командования. Однако в РК на это обратили внимание только 14 января. В видео указывается, что в Восточной Азии находятся две крупные экономики мира – Китай и Япония, а также три государства, обладающие ядерным оружием – Россия, Китай и КНДР. На представленной карте обозначено, что северокорейский ядерный арсенал составляет 15 единиц, китайский - 200, а российский - 4 тысячи. До сих пор правительство и военные США официально не признавали факт наличия у Севера ядерного оружия.