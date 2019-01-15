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В декабре прошлого года индекс импортных цен снизился на 3,4% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 85,01 пункта. Об этом говорится в докладе Банка Кореи. За отметку в 100 пунктов берётся ситуация в 2010 году. Показатель сокращается два месяца подряд, что фиксируется впервые с ноября и декабря 2017 года. Это объясняется влиянием удешевления нефти. Как отметил представитель Банка Кореи, в связи с тенденцией к дальнейшему снижению стоимости нефти велика вероятность дальнейшего падения импортных цен. Индекс экспортных цен снизился на 2%, составив 84,07 пункта. Данный показатель также снижается два месяца подряд. Отмечается, что экспортные цены на полупроводники снижаются пять месяцев подряд. В декабре прошлого года падение составило 0,9%. В Банке Кореи это связывают с тем, что пик стоимости полупроводников пройден.