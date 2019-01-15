Ян Сын Тхэ допрошен прокуратурой второй раз

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14 января бывший председатель Верховного суда Ян Сын Тхэ был допрошен в прокуратуре второй раз. Допрос длился более 11 часов. Ян Сын Тхэ подозревают в причастности к злоупотреблениям полномочиями в судебных органах, когда пост президента занимала Пак Кын Хе. На этот раз прокуратура сосредоточилась на подозрениях в утечке конфиденциальной информации и незаконном использовании бюджетных средств. Ян Сын Тхэ отвечал, что не знает или не помнит тех событий, либо указывал, что этим занимались его подчинённые, в том числе бывший заместитель начальника управления судебного администрирования Им Чжон Хон. Однако прокуратура cчитает, что имеющихся улик достаточно для получения ордера на арест Ян Сын Тхэ. Среди таких улик три блокнота бывшего постоянного члена комиссии по вынесению приговоров Ли Гю Чжина, который, как отмечается, был замешан в коррупции в судах. Они указывают на то, что именно Ян Сын Тхэ лично давал указания по ряду дел. Также имеются документы, в которых он отмечал судей, на которых планировалось оказать давление.