Президент РК призывает к обновлению политики в сфере спорта

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В последнее время в РК разгорелось несколько скандалов вокруг фактов насилия и преступлений на сексуальной почве в сфере спорта. В этой связи президент страны Мун Чжэ Ин дал указание провести тщательные расследования и строго наказать виновных. Выступая 14 января на совещании со своими секретарями и помощниками, он назвал позорной ситуацию, возникшую в сильной спортивной державе. Мун Чжэ Ин отметил, что данная проблема существует из-за того, что власти не принимали мер по исправлению ситуации, несмотря на неоднократные случаи вышеуказанных преступлений. Он указал, что эту проблему нужно полностью искоренить, пользуясь нынешним моментом, когда жертвы насилия в сфере спорта сами сообщают о ней, имея в виду члена национальной сборной по шорт-треку среди женщин Сим Сок Хи. Глава государства призвал создать условия, при которых все жертвы могли бы рассказать о случаях насилия. Мун Чжэ Ин также отметил необходимость пересмотра системы подготовки спортсменов, основанной на ограниченных критериях. Он призвал спортивные круги самостоятельно представить меры по обновлению сферы спорта с тем, чтобы отказаться от устаревших подходов.