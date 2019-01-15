РК и Япония продолжают обсуждение инцидента с радаром

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14 января в Сингапуре состоялись рабочие переговоры представителей РК и Японии на уровне генералов по инциденту с наведением южнокорейским военным кораблём радара на японский самолёт. Несмотря на то, что обсуждение велось с утра до поздней ночи, стороны не смогли договориться. Япония не предоставила доказательств своей позиции, сообщили военные источники, отметив, что японская сторона потребовала предоставить полную информацию о системе радара южнокорейского эсминца «Король Квангетхо Великий» в обмен на часть собранных данных. Южнокорейская сторона считает такой обмен неравным, предложив провести экспертную оценку информации, имеющейся у Японии. Кроме того, РК выразила протест по поводу того, что во время инцидента в Восточном море японский патрульный самолёт Р-1 летел на опасно низкой высоте, что противоречит международным правилам.