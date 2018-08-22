Из «Белой книги по обороне» убрано упоминание о КНДР как о враге

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15 января в РК опубликована «Белая книга по вопросам обороны» за 2018 год. В ней нет упоминания о КНДР как о враге. В книге говорится, что врагом РК считаются силы, угрожающие суверенитету, территории, народу и имуществу страны. Эта позиция отличается от содержания «Белой книги» 2016 года, в которой врагом РК назывались политическая система и армия КНДР. В новом издании указывается, что оружие массового уничтожения КНДР является угрозой миру и безопасности на Корейском полуострове. Также в книге появилась информация о том, что в июле и ноябре 2017 года Пхеньян провёл испытания МБР «Хвасон-14» и «Хвасон-15», которые могут угрожать США, а также имеет 50 кг плутония и большой объём обогащённого урана. Северная разграничительная линия описывается как реальная морская граница, которая находится под защитой южнокорейских вооружённых сил.