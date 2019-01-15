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В преддверии Нового года по лунному календарю правительство позаботится об обеспечении рынка морепродуктов

Write: 2019-01-15 10:43:00Update: 2019-01-15 13:13:17

В преддверии Нового года по лунному календарю правительство позаботится об обеспечении рынка морепродуктов

Photo : YONHAP News

С 16 января по 4 февраля министерство морского и рыбного хозяйства РК намерено направить на рынок из резерва 7.563 тонны морепродуктов. В их числе минтай, кальмары, скумбрия и другие. В зависимости от ситуации на рынке объём может меняться. В первую очередь данные продукты поступят на основные традиционные рынки, а затем в крупные сетевые универмаги. В министерстве отмечается, что стоимость этих морепродуктов на 10-30% ниже рыночной, поэтому данные меры позволят снизить финансовую нагрузку на граждан в преддверии праздника. 
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