РК стремится заключить соглашение о свободной торговле с Великобританией

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Великобритания готовится выйти из Евросоюза, и на этом фоне правительство РК намерено провести на следующей неделе переговоры с представителями Великобритании. Для этого правительственная делегация РК посетит Лондон, где 23 января состоится обсуждение дальнейшего сотрудничества, в том числе по заключению соглашения о свободной торговле. Представитель МИД РК подчеркнул важность скорейшего заключения соглашения о либерализации торговли с Великобританией. По его словам, РК готова к соответствующим переговорам, поэтому данная процедура будет завершена в кратчайшие сроки после того, как 29 марта Великобритания официально выйдет из ЕС. В настоящий момент в Великобритании работают около ста южнокорейских компаний. Общий объём двустороннего товарообмена составляет 14,4 млрд долларов.