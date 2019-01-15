В РК быстрыми темпами сокращается работоспособное население

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В РК наблюдается сокращение притока населения на рынок труда и увеличение оттока, что в будущем значительно ограничит рост количества занятого населения. Об этом сообщили 14 января в министерстве труда и занятости. То есть, численность работоспособного населения в возрасте от 15 до 64 лет сокращается в связи с уменьшением численности молодёжи и увеличением числа пожилых людей. В прошлом году работоспособное население сократилось на 52 тыс. человек, а рост занятого населения составил лишь 97 тыс. человек. В Национальном статистическом управлении сделали прогноз о том, что в следующем году рост занятого населения составит 158 тыс. человек при сохранении условий этого года. Проблема состоит в постепенном увеличении уровня сокращения работоспособного населения. По прогнозам министерства, в следующем году данное снижение составит 243 тыс. человек, а в 2025 году - 425 тыс. человек.