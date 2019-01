Южнокорейские автомобили G70 и Kona выбраны «Автомобилями года Северной Америки»

Photo : YONHAP News

Южнокорейские автомобили G70 бренда Genesis и Kona от Hyundai Motor отличились в двух категориях в конкурсе North American Car and Truck/Utility of the Year. Они были признаны лучшими в категории легковых автомобилей и SUV. Премия присуждалась машинам в трёх категориях: легковой автомобиль, внедорожник/пикап и кроссовер. Победители были объявлены на автосалоне в Детройте. Южнокорейские автомобили впервые получают сразу две из трёх наград. G70 обошёл конкурентов в лице Honda Insight и Volvo S60/М60. Организаторы указали на высокую ценовую конкурентоспособность G70 в сравнении с BMW 3 серии, AUDI A4 и другими автомобилями данного класса. Электромобиль Kona от Hyundai Motor обошёл Acura RDX и электромобиль Jaguar I-Pace. Он получил высокие оценки по ценовой конкурентоспособности и дальности хода.