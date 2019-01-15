Суд обязал государство и компанию «Чхонхэчжин хэун» выплатить компенсацию выжившим пассажирам затонувшего парома «Сэволь»

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В деле о трагедии парома «Сэволь» появились новые подробности. 14 января суд обязал правительство РК и компанию «Чхонхэчжин хэун», которой принадлежал паром, выплатить компенсацию за моральный ущерб выжившим пассажирам. Суд усмотрел связь между неоперативными действиями морской полиции по спасению пассажиров и психологическими травмами, которые получили оставшиеся в живых. Они также требовали компенсацию от государства, поскольку покидали терпящее бедствие судно без указаний по этому поводу, что вызвало большие трудности. Кроме того, правительство предоставило поддержку, широко обнародовав соответствующую информацию, что стало причиной дополнительного морального ущерба. Установлена также вина компании «Чхонхэчжин хэун», по чьей вине эксплуатировалось судно с техническими неисправностями. Семьи выживших приветствовали решение суда. Иск подавали 76 выживших и членов их семей. Размер компенсации определён в объёме 80 тыс. долларов для оставшихся в живых пассажиров парома и от 2 до 30 тыс. долларов для членов семей.