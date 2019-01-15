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В прошлом году в РК сократились продажи импортных коммерческих автомобилей. По данным Корейской ассоциации импортёров и дистрибьюторов автомобилей (KAIDA), в декабре прошлого года показатель составил 283 автомобиля. Это на 29,1% меньше по сравнению с предыдущим месяцем и на 27,5% меньше в годовом исчислении. Общие продажи за весь прошлый год сократились на 1,6%, составив 4.394 единицы. Между тем, на первом месте по доле на южнокорейском рынке оказалась компания Volvo, продавшая 1.762 грузовика. Её показатель составил 40,1%. Далее следуют MAN, Mercedes-Benz, Scania, Iveco. В данной статистике строительный транспорт не учитывается.