TrendForce: в этом году мировой рынок смартфонов сократится

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В этом году, как и в прошлом, мировой рынок смартфонов сократится. Об этом сообщает аналитическая компания TrendForce. По прогнозам, в этом году объём производства смартфонов сократится на 3,3% в годовом исчислении, составив 1 млрд 410 млн единиц. Предполагается, что это связано с отсутствием инновационных новшеств и большого прорыва в функциональности. Касательно крупнейших производителей отмечается, что объём производства смартфонов Samsung Electronics сократится на 8%, составив 293 млн единиц, а производство Apple снизится на 15% до 189 млн единиц. Эксперты TrendForce заявляют, что в ситуации постоянного наращивания доли китайских компаний для Samsung Electronics, уже имеющей завершённую производственную базу, будет довольно сложно развивать новые направления бизнеса. Предполагается, что южнокорейская компания в этом году изберёт более агрессивную стратегию в вопросе технических характеристик и цены смартфонов.