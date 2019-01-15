РК и ОАЭ обсудили вопросы сотрудничества на рынке атомной энергетики

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Министр промышлености, торговли и энергетики РК Сон Юн Мо договорился с правительством ОАЭ о сотрудничестве в выходе на рынки АЭС третьих стран, в том числе, Саудовской Аравии. Министр побывал в ОАЭ с 12 по 14 января. Там он встретился с представителями местных властей, обсудив ситуацию вокруг тендера на долгосрочное обслуживание (LTМA) АЭС «Барака», которая строится на основе южнокорейских технологий. По данным министерства, Сон Юн Мо встретился с председателем Исполнительного совета Абу-Даби Халдуном Аль Мубараком, подчеркнув важность сотрудничества по всем направлениям, в том числе в вопросе строительства, управления и технической поддержки АЭС. Он призвал уделить внимание южнокорейским компаниями в рамках тендера на долгосрочное обслуживание АЭС «Барака». Ожидается, что окончательное решение по тендеру будет принято в феврале.