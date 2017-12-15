РК и США проведут в начале марта совместные учения Key Resolve

Совместные южнокорейско-американские командно-штабные учения Key Resolve начнутся 4 марта и продлятся примерно две недели. По данным источника, в настоящий момент стороны обсуждают последние детали предстоящих учений. Указывается на возможность изменения их названия на 19-1. При этом другие совместные учения Freedom Guardian, запланированные на август, могут получить название 19-2. 20 декабря прошлого года министерство обороны РК сообщило о том, что южнокорейско-американские совместные командно-штабные учения будут проводиться два раза в год – в первом и втором полугодиях. Полевые учения Foal Eagle могут пройти в этом году в сокращённом масштабе.