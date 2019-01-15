РК делает ставку на новые технологии

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Правительство РК намерено увеличить масштабы распространения водородных автомобилей с 20 тыс. в 2018 году до 80 тыс. к 2022 году. Об этом сообщил вице-премьер по вопросам экономики, министр планирования и финансов Хон Нам Ги, выступая на состоявшемся 16 января первом заседании по вопросам стратегии инновационного роста. По его словам, подготовлена общая стратегия завоевания лидерства на мировом рынке водородных автомобилей, затрагивающая все компоненты данной сферы, в том числе производство водорода, его хранение, перевозка и применение. Итоговый план активизации водородного сектора экономики правительство обсудит 17 января в присутствии президента страны Мун Чжэ Ина. Вице-премьер затронул также план активизации технологий искусственного интеллекта и больших данных. Для этого планируется сосредоточиться на поддержке профильных компаний и подготовке необходимых для отрасли кадров. Правительство намерено поддержать 12 отраслей производства, сферы услуг и новых областей промышленности.