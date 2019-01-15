В Сеуле будет открыт Центр ВОЗ по вопросам экологии и здравоохранения

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Значительная часть микропыли попала в РК извне. Об этом сообщил министр экологии РК Чо Мён Рэ, выступая 15 января на церемонии подписания меморандума о взаимопонимании об открытии в Сеуле Центра Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам экологии и здравоохранения. Он подчеркнул, что народ страны надеется на скорое решение проблемы микропыли. По его словам, центр будет заниматься изучением проблем загрязнения атмосферы под влиянием других стран, ущерба, нанесённого населению, заболеваемости в связи с экологической обстановкой и изменениями климата. На церемонии выступил мэр Сеула Пак Вон Сун. Он подчеркнул, что проблема микропыли не может быть решена силами одного города или страны.