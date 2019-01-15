В РК зарегистрированы более 23 млн автомобилей

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По состоянию на декабрь прошлого года, общее количество автомобилей, зарегистрированных в РК, составило 23 млн 202 тыс. 555 единиц. Как сообщили 16 января в министерстве сухопутных территорий и транспорта, это на 3% больше, чем в 2017 году. Таким образом, один автомобиль приходится на 2,2 жителя страны. 90,6% всех автомобилей составляет доля отечественных марок. В последние годы заметно растёт доля импортных машин. Если в 2004 году показатель составлял 1%, то в прошлом году уже 9,4%. Доля автомобилей с бензиновым двигателем составила 45,8%, с дизельным - 42,8%, с газовым - 8,8%.