Южнокорейский экспорт культивируемых морепродуктов растёт

В прошлом году южнокорейский экспорт культивируемых морепродуктов составил 2 млрд 377 млн долларов, что на 2,5% больше, чем в предыдущем году. Об этом 16 января сообщили в Корейском морском институте. Первые в списке по объёму поставок за рубеж - сушёные морские водоросли ким, моллюски и палтус. Импорт, между тем, вырос на 16,2%, составив 5 млрд 960 млн долларов. Значительно вырос ввоз лососёвых, палтуса, креветок. Общий объём производства культивируемых морепродуктов в РК сократился на 4,6%, составив 2 млн 203 тыс. тонн.