Moody’s Analytics: РК уязвима из-за высокого уровня задолженности домохозяйств

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РК в значительной степени подвержена экономическим ударам, связанным с большой задолженностью домохозяйств. Об этом сообщило 15 января аналитическое агентство Moody’s Analytics. Указывается, что в РК отмечен самый высокий рост отношения данного показателя к ВВП среди развивающихся рынков. После РК по уязвимости в данном аспекте следуют Малайзия, Таиланд, Австралия и Китай. По мнению экспертов, высокий уровень задолженностей домохозяйств говорит о повышенной вероятности отрицательных экономических последствий замедления активности потребителей.