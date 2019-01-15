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Moody’s Analytics: РК уязвима из-за высокого уровня задолженности домохозяйств

Write: 2019-01-16 11:27:05Update: 2019-01-16 12:27:47

Moody’s Analytics: РК уязвима из-за высокого уровня задолженности домохозяйств

Photo : KBS News

РК в значительной степени подвержена экономическим ударам, связанным с большой задолженностью домохозяйств. Об этом сообщило 15 января аналитическое агентство Moody’s Analytics. Указывается, что в РК отмечен самый высокий рост отношения данного показателя к ВВП среди развивающихся рынков. После РК по уязвимости в данном аспекте следуют Малайзия, Таиланд, Австралия и Китай. По мнению экспертов, высокий уровень задолженностей домохозяйств говорит о повышенной вероятности отрицательных экономических последствий замедления активности потребителей. 
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