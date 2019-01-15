Провинция Кёнгидо стимулирует использование велосипедов

До 2022 года администрация провинции Кёнгидо намерена вложить 15,5 млрд вон или 13 млн 800 тыс. долларов в стимулирование использования местными жителями велосипедов. 16 января в администрации провинции сообщили, что эти средства пойдут на строительство велосипедных дорожек, объединение их в сеть, а также увеличение числа велосипедных стоянок у станций метро и автобусных антоновок. Представитель администрации провинции Кёнгидо заявил, что цель данного проекта состоит в создании условий для комфортного использования населением велосипедов, что должно положительно сказаться на состоянии городской транспортной системы.