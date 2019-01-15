Госучреждения примут в штат более 23 тыс. новых сотрудников

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В этом году государственные учреждения дополнительно примут в штат 23.300 новых сотрудников, что на 1,9% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает портал по трудоустройству Incruit, ссылаясь на результаты анализа ранее представленных планов 361 госучреждения по найму новых кадров. Наибольшее количество новых сотрудников намерена нанять Корейская железнодорожная корпорация – 1.855 человек, что на 16% больше, чем в прошлом году. По этому показателю корпорация занимала первое место и в прошлом году. Далее следуют Корейская электроэнергетическая корпорация - 1.547 человек, Больница университета Чхуннам - 1.428 человек, Национальная корпорация медицинского страхования - 844 человека. 24,1% новых кадров примут в свой штат учреждения, подведомственные министерству образования.