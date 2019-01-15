В 2018 году РК увеличила экспорт кимчхи на 20%

В 2018 году РК увеличила экспорт кимчхи - традиционного корейского продукта, который представляет собой особым образом замаринованные овощи – на 20% по сравнению с предыдущим годом. Сумма экспорта составила в прошлом году 97,5 млн долларов, сообщили в среду в министерстве продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства РК. При этом количество стран, закупающих кимчхи, увеличилось с 63 до 68. Крупнейшим покупателем является Япония, на долю которой приходится более половины всего южнокорейского экспорта кимчхи. За ней с большим отрывом следуют США, Тайвань и Гонконг.