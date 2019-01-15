Более половины компаний РК надеются на рост экспортных показателей

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68,1% южнокорейских компаний считают, что в этом году экспортные показатели страны увеличатся. На это указывают результаты опроса, проведённого Институтом международной торговли среди 986 экспортных компаний, чьи годовые показатели превышают 500 тыс. долларов. Позитивный прогноз сделали 78,1% крупных компаний. Главы экспортных компаний надеются на увеличение экспорта бытовых товаров, продукции химической отрасли, бытовой электроники. Одновременно они ожидают снижения показателей производства запчастей для мобильных телефонов и других беспроводных средств связи, пластиковых и резиновых изделий, продукции металлургии. Среди главных факторов влияния на отечественный экспорт в этом году отмечаются колебания валютного курса и стоимости сырья, усугубление глобальной конкуренции, торговая война КНР и США, повышение процентных ставок крупнейших стран.