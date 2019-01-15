Глава МИД РК уверена в скором возобновлении американо-северокорейских переговоров

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Американо-северокорейские переговоры по ядерной проблеме возобновятся в ближайшее время. Об этом заявила 16 января на пресс-конференции в Сеуле министр иностранных дел РК Кан Гён Хва. По её словам, в настоящий момент Вашингтон и Пхеньян осуществляют активное взаимодействие, а ожидания второй встречи их лидеров растут. Говоря о главных целях внешней политики РК на этот год, Кан Гён Хва отметила укрепление мира в регионе и достижения полной денуклеаризации Корейского полуострова. Она также заявила о намерении развивать сотрудничество с КНДР, Россией, КНР и Японией, расширяя поле внешнеполитической деятельности. Коснувшись возобновления работы Кэсонского индустриального комплекса и туристической программы в горах Кымгансан, глава южнокорейского МИД отметила, что данные вопросы пока не рассматриваются. Их будущее будет зависеть от результатов переговоров между США и КНДР,- подчеркнула Кан Гён Хва.